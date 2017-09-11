Üniversitelerin güvenliği

Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Vali Münir Karaloğlu’nun yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Hamza Kandur, Antalya Akev Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Muharrem Kurtoğlu ile kurum ve daire amirleri katıldı. Üniversitelerde 2016-2017 akademik yılı öncesi alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantıda üniversiteler ve bunlara bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarında ve çevresinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin aldırılması, ilgili kurumlarla üniversite yönetimlerinin eşgüdüm içerisinde hareket edilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda Vali Münir Karaloğlu, Antalya’da 3’ü özel olmak üzere toplam 5 üniversitede 83 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Karaloğlu, “Bu değerlendirme toplantımızın amacı, üniversitelerimizde, fakültelerde, yüksek okullarda, öğrencilerimizin barındığı yurt ve çevrelerinde özgür ve güvenli bir eğitim ortamını sağlamak en büyük hedefimiz, amacımız. Üniversitelerimiz de karşıt gruplu öğrenciler var, olması gerekir ama izim amacımız bu karşıt grup öğrencilerin aralarındaki fikri tartışmaları şiddete ve zorbalığa bulaşmadan medeni bir şekilde, medeni bir ortamda yapmaları ve hiçbir şekilde üniversitelerde müessif olayların meydana gelmesine izin verilmemesi noktasında gerekli çalışmaların yapılmasını görüşeceğiz. Yapılması gereken konularda ilgili kararlar alınacak ve bunları da her kurum kendi görevi çerçevesinde yerine getirecektir. Alacağımız kararların üniversite gençliğimize, hocalarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.