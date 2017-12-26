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26 Aralık 2017 10:47

Üniversiteli kızı taciz eden şahıs suç makinesi çıktı

Antalya’da üniversite öğrencisini elle taciz eden şahsın kasten öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve basit yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı.

Üniversiteli kızı taciz eden şahıs suç makinesi çıktı

26 Aralık 2017 10:47


Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde evden okula giden 20 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi B.A., H.G. tarafından elle taciz edildi. Bu sırada B.A.’nın çığlıklarını duyan ve servis bekleyen gazeteci Pelin Gel genç kıza yardım için koştu. Gazeteci ve genç kız koşarak tacizciyi yakaladı. Yine servis bekleyen gazeteci Salim Uzun da yardıma koşarak tacizciyi tuttu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı gözaltına aldı.


Kimlik kontrolü yapılan taciz şüphelisi H.G. suç makinesi çıktı. Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan şahsın kasten öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve basit yaralama suçundan arandığı belirlendi. H.G. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.




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