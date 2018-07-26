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26 Temmuz 2018 14:15

Üniversiteli Milli Okçu dünya birincisi oldu

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2.

Üniversiteli Milli Okçu dünya birincisi oldu

26 Temmuz 2018 14:15

Sınıf Öğrencisi Milli Okçu Mete Gazoz, Berlin’de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışlarında birinci olarak altın madalya kazandı.


Milli Okçu Mete Gazoz, Berlin’de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışlarına katıldı. Şampiyonanın son gününde erkekler klasik yay finalinde Güney Koreli Lee Woo Seok ile karşılaşan Mete Gazoz kıyasıya geçen mücadelede rakibini 6-5 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 2016 yılında Brezilya’nın Rio şehrinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda sergilediği başarıyla ve sempatik tavırlarıyla sporseverlerin gönlünde taht kuran Mete Gazoz, Rio’dan sonra da yoluna emin adımlarla devam ediyor.


Hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirten Mete Gazoz, “Günde 6-10 saat antrenman yapıyorum, bu süreçte bana destek olan aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.” diye konuştu. Daha iyisi için her zaman çalışmaya devam edeceğini söyleyen milli sporcu, kazandığı altın madalya sonrasında hedefinin 2020’de Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyatlar‘da altın madalya kazanarak Türkiye’ye ve kendisine destek olan sevdiklerine olimpiyat şampiyonluğu gururunu yaşatmak olduğunu ifade etti.




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