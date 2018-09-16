Üniversitelilerle birlikte temizlik

Muratpaşa Belediyesi 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Akdeniz Üniversitesi Mağaracılık Kulübü'yle birlikte falezlerde temizlik yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Antalya'nın doğa harikası falezlerinde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Çalışmada belediyenin temizlik işçilerine Akdeniz Üniversitesi Mağaracılık Kulübü üyeleri eşlik etti. Üniversite öğrencileri aynı bir mağara iner gibi tüm güvenlik önlemlerini alarak denizden yüksekliği yer yer 40 metreye çıkan falezlerden aşağı inerek atılan çöpleri topladı. Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışması soncunda içi pet şişe gibi ambalaj atıklarıyla dolu 11 çuval çöp çıkarıldı.

Muratpaşa Belediyesi, falez temizliğiyle eş zamanlı olarak TURMEPA'nın organize ettiği deniz dibi ve kıyı temizliğine destek verdi. Örnekköy Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, tanıtım standı kurup katılımcılara çeşitli hediyeler takdim etti.