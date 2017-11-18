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18 Kasım 2017 14:39

Ünlü motosikletçi ’Tek teker Arif’ son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’da geçirdiği trafik kazası neticesi hayatını kaybeden ve ’Tek teker Arif’ olarak tanınan motosikletçi Arif Razgatlıoğlu sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü motosikletçi ’Tek teker Arif’ son yolculuğuna uğurlandı

18 Kasım 2017 14:39


Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden ’Tek teker Arif’ lakaplı ünlü motosikletçi Arif Razgatlıoğlu’nun cenazesi dün öğle saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Adapazarı ilçesindeki Yorgalar Mezarlığı morguna getirildi. Dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun babası Arif Razgatlıoğlu için bugün Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camiinde öğle namazını müteakip bir cenaze namazı kılındı. Cenazeye, dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, oğlu Toprak Razgatlıoğlu, yakınları, arkadaşları, motosiklet tutkunları katıldı.


Kılınan cenaze namazı sonrasında Razgatlıoğlu Erenler Mezarlığına defnedildi.




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