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22 Haziran 2017 13:39

Ünlü sanatçılarla bayram coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Nerede O Eski Bayramlar’ sloganıyla Antalyalılara unutulmaz bir bayram eğlencesi hazırlıyor.

Ünlü sanatçılarla bayram coşkusu

22 Haziran 2017 13:39

Bayramda ünlü sanatçılar Cenk Eren, Murat Dalkılıç ve Berkay, Karaalioğlu Parkı’nda unutulmaz konserler verecek


Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan boyunca düzenlediği etkinlikleri Ramazan Bayramı’nda da sürdürecek. Karaalioğlu Parkı içerisinde gündüz ayrı, akşam ayrı etkinlikler ve konserlerle Antalyalılar unutulmaz bir bayram yaşayacak.



Çocuklar Bayram yapacak


Etkinlikler 3 gün boyunca saat 12.00’de çocuklar için hazırlanan şovlarla güne başlayıp, akşam 20.30’da ünlü sanatçıların konserleriyle devam edecek. Çocuklar için yüz boyama, sosis balon, animasyon ekipleri, lady car, tahta bacak, maskot bando, jonglör, akrobatik smaç gösterisi, canlı heykeller, bayram hatırası fotoğraf çekimi gibi etkinlikler yapılacak.


Bayram konserlerinde birbirinden ünlü sanatçılar Antalyalılarla buluşacak. 25 Haziran Pazar bayramın ilk günü 20.30’da Cenk Eren, 26 Haziran Pazartesi Murat Dalkılıç ve 27 Haziran Salı bayramın üçüncü günü ise Berkay sahne alacak. Vatandaşlar, bayramda eğlenceye doyacak.




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