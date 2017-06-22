Ünlü sanatçılarla bayram coşkusu

Bayramda ünlü sanatçılar Cenk Eren, Murat Dalkılıç ve Berkay, Karaalioğlu Parkı’nda unutulmaz konserler verecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan boyunca düzenlediği etkinlikleri Ramazan Bayramı’nda da sürdürecek. Karaalioğlu Parkı içerisinde gündüz ayrı, akşam ayrı etkinlikler ve konserlerle Antalyalılar unutulmaz bir bayram yaşayacak.

Çocuklar Bayram yapacak

Etkinlikler 3 gün boyunca saat 12.00’de çocuklar için hazırlanan şovlarla güne başlayıp, akşam 20.30’da ünlü sanatçıların konserleriyle devam edecek. Çocuklar için yüz boyama, sosis balon, animasyon ekipleri, lady car, tahta bacak, maskot bando, jonglör, akrobatik smaç gösterisi, canlı heykeller, bayram hatırası fotoğraf çekimi gibi etkinlikler yapılacak.

Bayram konserlerinde birbirinden ünlü sanatçılar Antalyalılarla buluşacak. 25 Haziran Pazar bayramın ilk günü 20.30’da Cenk Eren, 26 Haziran Pazartesi Murat Dalkılıç ve 27 Haziran Salı bayramın üçüncü günü ise Berkay sahne alacak. Vatandaşlar, bayramda eğlenceye doyacak.