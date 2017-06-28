Ünlü şarkıcı Alişan muhafazakar otelde konser verdi

Konser öncesi açıklama yapan Alişan, muhafazakar bir otelde konser verdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Muhafazakar insanlar rahat rahat tatil yapamıyor. Bu tür oteller çoğalmalı" dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan, Göynük beldesinde muhafazakar ailelerin tatil yaptığı Azra Otel’de konser verdi. Konser öncesi açıklama yapan Alişan, muhafazakar otellerin çoğalmasının gerektiğini söyledi. Muhafazakar kesimin rahat rahat tatil yapamadığına dikkat çeken usta sanatçı böyle bir otelde konser vermekten dolayı memnun olduğunu ifade etti. Daha önce de bir muhafazakar bir otelde konser verdiğini hatırlatan Alişan, “Diğer otellerden farklı değil. Burası bir tatil beldesi, burası da insanların kafalarını boşaltmak için bir yer. Sadece Akdeniz, ege bölgesinden değil İstanbul’dan dahi gelen oluyor. Biz de bu otellerin sunduğu bir hizmetiz sonuçta. Bu akşam da güzel bir akşam olacak” diye konuştu.

Daha sonra otelin havuz bahçesinde verilen konsere geçen Alişan, birbirinden güzel parçalar seslendirdi. Hareketli parçalarla tatilcileri coşturan Alişan, duygu yüklü türkülerle de zamanda yolculuk yaptırdı.