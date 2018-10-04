Ünlü şovmen Cem Yılmaz'dan evlilik esprisi

Antalya (İHA) –Antalya'daki söyleşiye katılan ünlü şovmen Cem Yılmaz, birlikte olduğu Defne Samyeli ile ilgili İzmir'de evlenecekleri söylentilerine esprili bir şekilde, “Siz gidin biz geliyoruz oraya” cevabını verdi.

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, 55. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'ndeki söyleşisinde yüzlerce hayranıyla buluştu. Tıklım tıklım dolan salonda yer bulamayanlar Cem Yılmaz'ın söyleşisini salon dışına kurulan barkovizyondan takip etti. Ünlü yıldızı birlikte oldukları eski haber spikeri Defne Samyeli de yalnız bırakmayarak söyleşiyi ilk sıralardan izledi. Cem Yılmaz, kendisine sinemanın kapılarını açan ve ilk rol aldığı ‘Her şey Çok Güzel Olacak' filminin yönetmeni Ömer Vargı ve televizyoncu Yekta Kopan ile birlikte hayranlarını kahkahaya boğan bir söyleşiye imza attı.

Söyleşinin ardından salonu terk edip, kendilerini bekleyen VIP minibüse binen Defne Samyeli çok iyi olduğunu söylerken evlilik sorusunu kibarca geçiştirip, korumalarına “kapıyı kapatın” diyerek araca bindi. Daha sonra gelen Cem Yılmaz magazin muhabirlerinin ısrarlı sorularını cevaplandırdı. 2019'un dolu dolu geçeceğini söyleyen Yılmaz, “Gelecek yıl Ocak'ta filmler çıkacak. Mart'ta da bir grup film var. Gösterilerle birlikte dolu dolu bir yıl olacak” dedi. Gazetecilerin, “Bir dahaki ay çeşmede düğün olacağıyla ilgili haberler var doğru mu?“ şeklindeki sorusuna Cem Yılmaz esprili bir şekilde, “Siz gidin biz geliyoruz oraya” karşılığını verdi.

Ünlü Yıldızın yarınki final gecesinde sinemaya katkılarından dolayı “Yaşam boyu başarı ödülü” alacak.