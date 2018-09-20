Ünlü Tenor Hakan Aysev büyüledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Antik Kent Konserleri'nde ünlü Tenor Hakan Aysev sahne aldı. Aysev güçlü sesi ile unutulmaz muhteşem bir konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Antik Kentlerde farkındalık oluşturmak için konserler düzenlemeye devam ediyor. Kaş ilçe merkezinde yer alan Antiphellos Antik Kent Tiyatrosu'nda ünlü tenor Hakan Aysev sevenleriyle buluştu. Aysev güçlü sesi tarihi tiyatroda yankılandı. Muhteşem konseri, Kaş Cumhuriyet Savcısı Hilal Büyüközer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Okan Yavuz, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şube Müdür Kerem Önal, Kaş Belediyesi Kültür Müdürü Ali Evren ve çok sayıda vatandaş izledi.

İlginin çok büyük olduğu konserde Hakan Aysev, “Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekten bir teşekkür borçluyum. Çünkü bu konser tamamıyla onlardan çıkmış bir konsept. Antik kentlere geliyoruz, görüyoruz o anı hissedelim diyoruz ama olmuyor. Yani müzik olması lazım. Onu da Büyükşehir Belediyesi sağlıyor” dedi.

“Taşa değil tarihe dokunuyoruz”

Konser sonunda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Okan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in selamını iletti. Yavuz, “Elimizin taşa değil tarihe dokunduğu bu güzel mekanda çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Antik kentlere dikkat çekmek ve korunmalarına katkı sağlamak amacıyla başlattığımız konserlerimiz devam edecek” dedi.