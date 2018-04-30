Uno severler Macera Ormanı’nda buluştu

Macera Ormanı’nda düzenlenen ve Uno severleri bir araya getiren etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda Uno otomobil tutkununun katıldığı etkinlikte, 1995-2001 yıllarına ait Uno otomobiller sergilendi. Klasik otomobil severleri bir araya getiren ‘Dostluk Buluşması’, Kepezlileri de hafta sonu Macera Ormanı’nda buluşturdu.

Renk renk Uno’lar ilgi çekti

Uno otomobil tutkunlarını bir araya getiren ‘Dostluk Buluşmasına’, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de katıldı. Klasik arabalara merakı ile bilinen Başkan Tütüncü, 1995-2001 yıllarına ait otomobilleri tek tek inceledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, nostaljik araçların renk renk boy gösterdiği böylesine güzel bir etkinliğin öncüsü olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından Uno Clup Antalya ve Uno Clup Fethiye’nin 1.’nci yıl dönüm pastasını Uno severler ile beraber kesti. Macera Ormanı gün boyu Uno tutkunlarına ev sahipliği yaptı.