Ünsal Aile Eğitim Merkezi’nde sertifika sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ünsal Aile Eğitim Merkezi, vatandaşların sosyal, psikolojik ve kültürel ihtiyaçlarına destek oluyor. Çocuklara ve kadınlara yönelik kursların düzenlendiği merkezde, uzmanlar tarafından vatandaşlara birebir danışmanlık hizmeti veriliyor. Merkezde ayrıca sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımları da sağlanıyor.

Eserleri sergilendi

Ünsal Aile Eğitim Merkezi’nde bu kapsamda düzenlenen ve 4 ay süren okuma yazma, işaret dili, anne çocuk eğitimi ve ahşap boyama kurslarını başarı ile tamamlayan 60 kadın kursiyer sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı. Kadınlar, yaptıkları ürün ve eserleri sergileme imkanı da buldu. Aile eğitim merkezi aracılığı ile meslek öğrenen kursiyerler, yaptıkları ürünler sayesinde ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyor.