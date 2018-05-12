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12 Mayıs 2018 14:38

Üreticiden: "3 kilo bibere, 1 bardak çay" eleştirisi

Antalya’da biber üreticisi Hasan Kızılay, kilosu 50 kuruş olan biberlerin alıcı bulamadığından yakınarak, 3 kilo bibere, 1 bardak çay içebildiklerini söyledi.

Üreticiden:

12 Mayıs 2018 14:38


Çarliston biber üretim merkezlerinden olan Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi’ndeki biber üreticileri sıkıntılı günler geçiriyor. Biber fiyatlarının düşük olduğu halde alıcı bulamamasından yakınan üreticiler, yardım çağrısında bulundu. Toptancı halinde biberin kilosunun 50 kuruş olduğunu ancak alıcı bulamadığını vurgulayan üretici Hasan Kızılay, "3 kilo biber satarak ancak Mavikent’te bir kahvehanede 1 bardak çay içebiliyoruz. Geçen yıl fiyatlarımız gayet iyiydi. Bu yıl sezon başından beri hayal kırıklığı ile sattığımız biberlerin hasat sonuna geldik. Yaklaşık bir ay sonra sezon bitecek. Halen, ‘Para edecek mi acaba?’ diye bekliyoruz” dedi.



"10 bin lira zarardayız”


Mavikentli çiftçilerin sıkıntılı olduğunu belirten Kızılay, “İhracat yolları açıldı diyorlar. Bir türlü ihracata biberlerimizin gittiğini hissedemedik. Devletimin yetkili birimlerinden acil olarak destek bekliyoruz. 3 dönüm sera yapıyorum. Dönümde yaklaşık 10 bin lira masraf var. Şu an benim kazandığım 20 bin lira. 10 bin lira zarardayız. İlaç bayisine borcumu ödeyemedim. Kara kara düşünmeye başladık” diye konuştu.




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