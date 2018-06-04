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04 Haziran 2018 10:26

Uslu: “Anahtarımız sevmek, sevilmek, sevdirmek”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kepez’de Gazi yakınlarını, hastaları, yaşlıları ve esnafı ziyaret etti.

Uslu: “Anahtarımız sevmek, sevilmek, sevdirmek”

04 Haziran 2018 10:26


AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Milletvekili adayı Canbey Çetin Kepez’de Gazi yakınlarını, hastaları, yaşlıları ve esnafı ziyaret ettiler.


Milletvekili adayları daha sonra Genç Gönül Elçileri iftar programına katıldı. Burada Uslu, “Dostun evi gönüllerdir dedik ve Gönüller yaparak bu büyük medeniyetimiz örüldü, örmeye devam ediyoruz. Bizim medeniyetimiz Gönül medeniyetidir. Gönlün anahtarı da sevgidir. Eroğlu Nuri Hazretleri der ki; Sev, Sevil, Sevdir. Bu üç kelime aslında bugün dünyanın, savaşların, burhanların ihtiyacı olan anahtardır."



“Çok çok daha iyi olacağız”


24 Haziran seçimlerine değinen Uslu, “Türkiye’nin önünü sürekli kesmeye çalışıyorlar. Silahlı hain darbe girişimleri, ekonomik darbe girişimleri, Recep Tayyip Erdoğan’ı durdurma girişimleri oluyor. Biz birlik ve beraberlik içinde Cenab-ı Hak’ın yardımı, Milletimizin desteği, mazlumların duası ile tüm engelleri aşıyoruz, aşacağız. Vatanımızı bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler. Bugünümüz dünden iyi, yarınımız ise bugünümüzden çok çok daha iyi olacak. Biz buna inanıyoruz. İnanıyorsak üstünüz, inanıyorsak galip geleceğiz inşallah. Artık Vakit Türkiye Vakti. Vakit Antalya Vakti. Türkiye’yi seviyoruz, Antalya’yı Seviyoruz” dedi.


Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Milletvekili Adayı Canbey Çetin’e programlar süresince Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Başkanı Mustafa Erol ve teşkilat üyeleri eşlik etti.




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