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27 Mayıs 2018 12:41

Uslu: “Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekilliği seçimi et ile tırnak gibi”

AK Parti Antalya Milletvekili ve Milletvekili adayı Atay Uslu, seçim çalışmalarına Finike ilçesi’nde devam etti.

Uslu: “Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekilliği seçimi et ile tırnak gibi”

27 Mayıs 2018 12:41


AK Parti Antalya Milletvekili adayı Atay Uslu, AK Parti Finike İlçe teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi. Uslu daha sonra Finike pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Turunçova Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Uslu, vatandaşlara çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeşilköy Mahallesinde vatandaşlarla iftar yapan Uslu ve beraberindekiler mahalleye yapılacak yatırımların müjdesini verdi.


Antalya Milletvekili Atay Uslu, "24 Haziran’da inşallah ilk kez Türkiye tarihinde devlet başkanını seçip, hükümet kurmasına imkan vereceğiz. Önümüze iki pusula gelecek. Biriyle Cumhurbaşkanını ve hükümeti, diğeriyle de parlamentoyu seçeceğiz. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza olan güvenini sandıkta tescil ederken, parlamentoda partisine yani 16 yıldır bu ülkede reformlar gerçekleştiren Ak Partiye olan güveni de tasdik edecektir. Yeni bir zafer yazacağız, emin adımlarla yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.


Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Milletvekili Adayı Canbey Çetin’e programlar süresince Belediye Başkanı Osman Sarıoğlu, İlçe Başkanı Osman Aladağ ve teşkilat üyeleri eşlik etti.




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