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29 Mayıs 2018 12:14

Uslu, Demre’deki yatırımları inceledi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesinde yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Uslu, Demre’deki yatırımları inceledi

29 Mayıs 2018 12:14


Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre Devlet Hastanesi inşaatı ve Çevreli (Tırmısın) Su Tüneli inşaatını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından Uslu, "Demremize büyük yatırımlar yapıyoruz yapmaya devam ediyoruz. 50 yataklı Demre Devlet Hastanesi inşaatı, temelini attık ve hızlı bir şekilde tamamlayıp hizmete sunacağız. Çevreli Su Tahliye tüneli, bin 600 metre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğinde ve maliyeti 25 milyon TL. Su tüneli değil adeta karayolu tüneli. Antalya’nın her noktasında yatırımımız, projemiz var” dedi.


AK Antalya Milletvekili Atay Uslu ve AK Parti Milletvekili Adayı Canbey Çetin daha sonra vatandaşlar ile iftar yaptı.




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