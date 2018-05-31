Uslu: “Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduk”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Canbey Çetin, 24 Haziran Genel Seçim çalışmalarına Kemer ilçesi’nde sürdürdü.

Milletvekili Atay Uslu’nun programı AK Parti Kemer İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ile başladı. Uslu ve Çetin, Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta ve teşkilat üyeleri ile birlikte daha sonra Kemer’de esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundular. Atay Uslu, Kiriş Mahallesinde bulunan esnaf çarşısındaki işyerleri sahiplerini ve vatandaşları selamlayarak hasbihal etti, turizmi değerlendirdi. Gecenin son durağı, Kiriş Taksi durağı oldu. Taksici esnafı ile bir araya gelen Uslu ve Çetin taksicilerin önerilerini dinledi, Antalya yatırımlarını değerlendirdi.

“Standartlarımızı yükselten hizmetler yaptık”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, hükümet olarak taksici esnafının her zaman yanında olduğunu ifade ederek, araçlarda ÖTV indirimi sayesinde taksilerin yenilendiğini ifade etti. Uslu, "16 yıldır ülkemizi kalkındıran, standartlarımızı yükselten hizmetleri hayata geçirdik. Eğitim, ulaşım, sosyal politikalar, sağlık ve ekonomide devrim üstüne devrim yaparak milletimizin refahını yükselttik. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik" dedi

“24 Haziran’dan sonra Türkiye şahlanacak”

Uslu şöyle devam etti:

“Milletin desteği ile 16 Nisan referandumunda yaptığımız Anayasa değişikliği sayesinde 24 Haziran’dan sonra Türkiye şahlanacak. Milletin desteği ile 16 Nisan referandumunda kabul ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimizde Türkiye’nin önünü kimse kesemeyecek. 24 Haziran’da milletimizin Tam Yol İleri Kararı ile hızımıza hız katacağız. 24 Haziran Yeni bir milat olacak, Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında, AK Parti kadrolarıyla 24 Haziran’dan sonra Vakit Türkiye Vakti olacak."