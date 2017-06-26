Usta raketler Aspendos’a hayran kaldı

Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda gerçekleşen Antalya Open ATP turnuvasına katılan usta raketler Dünyanın 6 numaralı tenisçisi Avusturyalı Dominic Thiem ve Türk Milli Tenisçi Marsel İlhan, Antalya’nın Serik İlçesi’nde bulunan Antik Aspendos Tiyatrosu’nda kurulan portatif mini tenis kortunda gösteri maçı yaptı. Usta raketler Aspendos Tiyatrosuna ilk kez geldiklerini ve hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Maç öncesi gazetecilerle biraraya gelen Avusturyalı tenisçi Thiem, Aspendos’a hayran kaldığını belirterek, “Biz oyuncular için çok büyük bir şans böyle bir güzelliği gördüğümüz için. Bu kadar büyük olduğunu beklemiyordum. Burada olmaktan çok mutluyum bu fırsatı yakaladığım için. Tabiî ki bizim ülkemizde de çok tarihi eser var ama bu kadar eski bir şey yok maalesef. Başka bir kültür. Ben böyle bir yeri ilk defa görüyorum hayatımda. Roma’daki Collezziyum’u biliyorum ama burası başka. Turnuvadan ayrı kesinlikle gelirim daha önce de geldim ben buraya tatil için. Ama turnuva ortamı dışında da stres ortamı dışında da gelirim mutlaka” dedi. Gazetecilerin turizm elçiliği yapıp yapmayacağı sorusuna cevap veren Dominic, kesinlikle turizm elçiliği yapacağını da sözlerine ekledi.

Türk Milli Tenisçi Marsel İlhan da çok kez Antalya’ya geldiğini ancak Aspendos Tiyatrosuna ilk defa geldiğini belirterek, “Bende çok mutluyum. İlk defa buraya geldim. Gerçekten hayran kaldım. Bence dünyada böyle sayılı bir tiyatro olduğunu düşünüyorum. Buraya tekrar gelmek çok isterim. . İlk defa böyle bir organizasyon yapıyorum bu ayrı bir duygu. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Usta raketler Aspendos Tiyatrosu’nda yaptıkları kısa bir ziyaretin ardından yenden maç yapmak üzere Kaya Palazzo Otel’de hazırlanan kortlara döndü.