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27 Haziran 2017 15:41

Usta raketler denizde hünerlerini sergiledi

Dünyaca ünlü usta raket tenisçiler Kaya Palazzo Belek Tesisleri’nde gerçekleşen Antalya Open ATP turnuvasında eğlencenin tadını çıkarıyor.

Usta raketler denizde hünerlerini sergiledi

27 Haziran 2017 15:41

Kortların yıldızları denizde hünerlerini sergiledi.


Bu sene ilki düzenlenen Antalya Open, birbirinden çekişmeli karşılaşmaların yanı sıra renkli etkinliklere de sahne oluyor. Kaya Palazzo Belek Tesisleri’ndeki organizasyonun yıldız isimlerinden İspanyol Fernando Verdasco, Moldovalı Radu Albot ve Alman Daniel Altmaier ile birlikte jet skiye binerek eğlenceli anlar yaşadı. Jet ski ile denize açılarak gösteri yapan Verdasco, Antalya’da oldukça keyifli vakit geçirdiğini, maçların yanı sıra böylesine aktiviteler sayesinde stres attıklarını söyledi. Kariyerinde yedi tekler zaferi bulunan dünya eski 7 numarası Verdasco, Antalya’nın ATP Dünya Turu’na büyük renk kattığını dile getirdi. Antalya Open Çim Kort Turnuvası’nda çiftler finali 30 Haziran Cuma, tekler finali ise 1 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.




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