Uyarıları dinlemedi, ölümden döndü

Denizde kalp krizi geçirip boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam, uzun uğraşlar sonucu kalbi tekrar çalıştırılarak yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Çamyuva Mahallesi’ndeki bir otelde arkadaşıyla birlikte tatil yapan 72 yaşındaki İsmet Cansu, alkollü vaziyette denize girdi. Denizde gerip hareketler yapan ve zorlandığı görülen adam, orada bulunanlar ve otel görevlileri tarafından sahile çıkarılarak, bu halde denize girmesinin tehlikeli olduğu hatırlatıldı. İddiaya göre kendisini uyaran kişilere tepki gösteren Cansu, tekrar denize girip yüzmeye başladı. Kısa süre sonra suyun üzerinde hareketsiz kaldığı görülen Cansu’nun kalbinin atmadığı belirlendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Özel Kemer Yaşam Hastanesi sağlık ekipleri, kalp masajı yaparak kalbini tekrar çalıştırdıkları Cansu’yu hastaneye kaldırdı. Kemer’deki hastanede yapılan müdahalenin ardından İsmet Cansu, Antalya Vakıf Yaşam Hastanesine sevkedilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.