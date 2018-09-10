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Uygulamadan kaçtı, polis aracına çarptı

Antalya’nın Alanya ilçesinde uygulama noktasından kaçan bir otomobil sürücüsü, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uygulama noktasından kaçan bir otomobil sürücüsü, polis ekiplerini harekete geçirdi. Kaçmaya çalışan sürücü, bir süre devam eden kovalamaca sonucu polis otosuna çarptıktan sonra etkisiz hale getirildi.


Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mersin yönünden Antalya istikametine gitmekte olan 07 E 4377 plakalı otomobili ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan aracı kovalamaya başlarken, yol güzergahları üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü durmayarak trafik kurallarını ihlal edip kaçmaya devam etti. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından kaçan araç, Fığla Mahallesi'nde ekip otosuna çarptı. Kazadan sonra duran araçta asker olduğu öğrenilen sürücü Erkan K. ile beraberindeki Mustafa K. yakalandı. Otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, sürücü Erkan K., savcı talimatıyla gözaltına alınarak ‘Görevli memura mukavemet, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kamu malına zarar verme' suçlarından dolayı adliyeye sevk edildi.

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