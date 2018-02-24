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24 Şubat 2018 10:10

Uysal, Antalyaspor yönetimini ağırladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Uysal, Antalyaspor yönetimini ağırladı

24 Şubat 2018 10:10


Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, asbaşkanlar Şefik Öz, Haldun Kilit ve yönetim kurulu üyeleriyle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Zor bir dönemde Antalyaspor başkanlığının üstendiği için Bulut’u tebrik eden Başkan Uysal, “Ayrıca, sahamızda oynadığımız iki maçın da kazanılması dolayısıyla Antalyaspor camiasını hem kutluyorum hem de teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Muratpaşa Belediyesi’nin farklı spor branşlarında altyapıda hayata geçirdiği projeleri ve yatırımları Antalyaspor yönetimiyle paylaşan Başkan Uysal, sportif faaliyetler ve sosyal sorumluluk projelerinde işbirliği yapmaya hazır olduklarını aktardı. Başkan Uysal, “Antalyaspor’a desteğimiz süreklidir. Koşullar, şartlar ne olursa olsun ortak paydamız kentin takımı Antalyaspor” dedi.


Ziyaret sonunda Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Ümit Uysal’a isminin yazılı olduğu Antalyaspor formasını hediye etti.




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