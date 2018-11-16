Uysal, Avrupalı öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘Eğitimin Karıncaları' projesi kapsamında Avrupa'nın 6 farklı ülkesinden Antalya'ya gelen öğrenci ve öğretmenleri misafir etti.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avrupa Komisyonu/Türkiye Ulusal Ajansı tarafından gerçekleştirilen ‘Ant of Education / Eğitimin Karıncaları' isimli proje toplantısı için Özel Güney Fen Bilimleri Anadolu Lisesi'nin davetlisi olarak Antalya'da bulunan öğretmen ve öğrencileri kabul etti. Başkan Uysal, 2020 yılına kadar devam edecek proje için Avrupa'nın 6 farklı ülkesinden gelen öğretmen ve öğrencilerin ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getirirken Antalya'nın dünyanın çok farklı kültürlerinin, insan topluluklarının bir arada yaşadığı bir kent olduğunu söyledi. Antalya'nın antik çağlarda adının ‘çok farklı kültürlerini bir arada, barış içinde yaşadığı yer' anlamına gelen Pamfilya olduğunu belirten Başkan Uysal, Muratpaşa'da hayata geçirdikleri tüm belediyecilik çalışmalarını da bu anlayışı üzerine kurulduğunu aktardı. Gerek alt yapı yatırımları gerekse sosyal hizmet çalışmalarıyla kentte yaşam kalitesini arttırmayı amaçlarını belirten Başkan Uysal, “Bu noktada sağladığımız başarının yerel yönetimlerde en büyük inovasyondur” dedi.

Yaklaşık 50 kişilik heyetin ziyareti birlikte hatıra fotoğrafının çektirilmesi ve Başkan Uysal'ın öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdimiyle sona erdi.