Uysal, Bakan Ersoy’u ’3’üncü Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet etti

Başkan Uysal, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a Kaleiçi’nin tanıtımı için yaptıkları çalışmaları anlatıp, 11-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek, onur konuğu ülkenin Rusya olduğu 3’üncü Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet etti. Uysal, 3’üncü Kaleiçi Old Town Festivali’ne; İtalya’dan Gradara, Filistin’den Bethlehem, Bulgaristan’dan Gabrovo ve Smolyan, Kosova’dan Mamuşa ve Mitroviça, Litvanya’dan Silute, Macaristan’dan Pecs ve Zigetvar, Çin’den Dingxi, İrlanda’dan Drogheda, KKTC’den Girne, Rusya’dan da Rostov ve Kazan şehirlerinin katılacağını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Moskova’daki Türkiye Festivali’ne katılan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın standlarını da ziyaret etti. Başkan Uysal, ATSO Başkanı Davut Çetin, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le, sohbet edip, Moskova’daki Türkiye Festivali’ni değerlendirdi.