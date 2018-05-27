Uysal, Burdurlular Derneği yönetimini ağırladı

Antalya Burdurlular Derneği Başkanı Önder Kurnaz ve yönetim kurulu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Uysal, Muratpaşa’yı kentin ortak aklıyla yönetmek konusunda ortaya koyulan çabada hemşeri derneklerinin önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Antalya’nın sadece Türkiye’nin değil dünyanın farklı birçok coğrafyasından insana kucak açmış bir kent olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bizler de bu zenginliği değerlendirebilmek için Türkiye’de tek, Avrupa’da ise örnekleri sınırlı Muratpaşa Ortak Akıl Merkezleri Abdullah Sevimçok Yerleşkesi’ni hizmete açmak için artık gün sayıyoruz” dedi.

Merkezin tanıtımının CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir törenle yapıldığını hatırlatan Başkan Uysal, yerleşkenin sivil toplum ve inovasyon merkezi, mutfak sanatları işliği, yeri ürünler bedesteni, kreş, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi’yle bir bütünlük arz edeceğini söyledi. Başkan Uysal, merkezin işletme planı hazırlıklarının son sürat devam ettiğini ifade etti.