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Uysal, CHP 1992 Antalya kurucuları ile buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal CHP’nin 95’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, partinin 1992 Antalya kurucularıyla akşam yemeğinde buluştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal CHP'nin 95'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, partinin 1992 Antalya kurucularıyla akşam yemeğinde buluştu.


Başkan Uysal, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin ardından kapatılan ve yine bir 9 Eylül günü, 1992 yılında tekrar açılan partisi CHP'nin Antalya kurucu üyelerini akşam yemeğinde buluşturdu. Başkan Uysal, konuşmasında “1992'de partimizi yeniden açılırken sizin gibi siyasette deneyimli, fikirleri olgun insanların arasında bulunma şansı yakalamıştım. Bunun onurunu hep taşıdım” diyerek başladı. CHP'nin 95'inci kuruluş yıldönümünde Antalya'da 1992 kurucularının buluşmasını ‘dönemin en genç üyesi' sıfatıyla kendisinin üstlendiğini kaydeden Başkan Uysal, “Böyle bir buluşma birbirimizi görmemizi, geçmişi değerlendirmemizi, genel hattıyla bir fikir alışverişini, enerji alışverişini sağlayabilir diye düşünüyorum” dedi.

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