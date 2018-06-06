Uysal, ikiz sporcularla görüştü

Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba sürdürdüğü randevusuz görüşme saatlerinde bu hafta genç sporcularla biraya geldi. 3 - 11 Temmuz tarihlerinde Elazığ’da büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Antalya’yı temsil edecek ikizler Muzaffer Dökme ve Mehmet Dökme Başkan Uysal’ı ziyaret etti.

Türk bayrağı

Mehmet Dökme, Mayıs ayında Antalya’da yapılan il seçmelerinde 57 kiloda, Muzaffer Dökme ise 63 kiloda birinci olarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandıklarını söyledi. Amaçlarının Antalya’yı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten ikizler, Başkan Uysal’a Türk Bayrağı hediye etti.

Spor bir kültürdür

Genç sporcuları başarıları dolayısıyla kutlayan Başkan Uysal, şampiyonada başarı dileklerini iletti. İkizlerle birlikte Liselerarası Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü olan Ömer Yıldırım da yer aldığı ziyarette Başkan Uysal, gençlere sporu bir kültür olarak değerlendirmeleri konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Antalyaspor yüzme takımı

Başkan Uysal’ın bu haftaki misafirleri arasında Antalyaspor yüzme takımımı vardı. Takımın altyapısını oluşturan küçük yaş gruplarının yer aldığı ziyarette Başkan Uysal, Antalyaspor’la önemli işbirliklerini hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu işbirliğinin sonucu olarak Spor Toto Gelişim Elit U16 Türkiye Şampiyonası’nda Antalyaspor’umuz 2’nci oldu. Farklı branşlarda da benzer başarıların geleceğine eminim” dedi.