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06 Haziran 2018 12:25

Uysal, ikiz sporcularla görüştü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Antalya’yı temsil edecek ikizler Muzaffer ve Mehmet Dökme kardeşlerle görüştü.

Uysal, ikiz sporcularla görüştü

06 Haziran 2018 12:25


Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba sürdürdüğü randevusuz görüşme saatlerinde bu hafta genç sporcularla biraya geldi. 3 - 11 Temmuz tarihlerinde Elazığ’da büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Antalya’yı temsil edecek ikizler Muzaffer Dökme ve Mehmet Dökme Başkan Uysal’ı ziyaret etti.



Türk bayrağı


Mehmet Dökme, Mayıs ayında Antalya’da yapılan il seçmelerinde 57 kiloda, Muzaffer Dökme ise 63 kiloda birinci olarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandıklarını söyledi. Amaçlarının Antalya’yı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten ikizler, Başkan Uysal’a Türk Bayrağı hediye etti.



Spor bir kültürdür


Genç sporcuları başarıları dolayısıyla kutlayan Başkan Uysal, şampiyonada başarı dileklerini iletti. İkizlerle birlikte Liselerarası Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü olan Ömer Yıldırım da yer aldığı ziyarette Başkan Uysal, gençlere sporu bir kültür olarak değerlendirmeleri konusunda da tavsiyelerde bulundu.



Antalyaspor yüzme takımı


Başkan Uysal’ın bu haftaki misafirleri arasında Antalyaspor yüzme takımımı vardı. Takımın altyapısını oluşturan küçük yaş gruplarının yer aldığı ziyarette Başkan Uysal, Antalyaspor’la önemli işbirliklerini hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu işbirliğinin sonucu olarak Spor Toto Gelişim Elit U16 Türkiye Şampiyonası’nda Antalyaspor’umuz 2’nci oldu. Farklı branşlarda da benzer başarıların geleceğine eminim” dedi.




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