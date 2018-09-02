Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerini buluşturduğu Kadın Kooperatifleri Festivali, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Muratpaşa Kent Meydanı’nda başladı. 5 Eylül’e kadar devam edecek festivalde Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden gelen kadın kooperatiflerin ilk ziyaretçilerinden biri de Başkan Uysal oldu. Başkan Uysal festival alanını gezerek kooperatiflere “Hoş geldiniz” dedi.

Açılış gününde akşam saatlerinde ise festival sahnesinde önce Antalya Olgunlaştırma Enstitüsü ve Esline Ajans’ın birlikte hazırladığı defile vardı. Enstitünün Antalya’nın endemik çiçeklerini konu alan defilesi Kent Meydanı’nı dolduranlar tarafından büyük bil ilgiyle takip edildi.

Büyük dönüşüm için çağrı

Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldığı gecede yaptığı konuşmada ise tarihi bir çağrıda bulundu. Belediyelerin altından kalkamayacağı oranda tek başına hayatını idame ettirmeye, çocuklarını büyütmeye, sosyo-ekonomik yaşam içinde kalmaya çalışan kadının bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Kadınların oluşturduğu ya da oluşturacağı kooperatiflerde hayata geçirilen üretimin her aşaması, üretimden satış ve pazarlamaya, sahiplenilmediği sürece cinsiyetler arası tahakkümü ve zulmü önleyemeyiz. Kadına şiddeti önleyemeyiz. Kadının itilip kakılmasını önleyemeyiz, toplumsal ahlak sıkıntılarını önleyemeyiz. Mutlaka ve mutlaka yerel yönetimlerle beraber genel kamu yönetimin kadın kooperatiflerin üretimini, tek başına ekonomi üretmeye çalışan kadının yaşamını sahiplenmesi gerekir. Şu andan itibaren gelin, bütün Türkiye yerel yönetimler ve genel kamu yönetimi, temsil-tören-ağırlama hediyelerinin tamamını kadın kooperatiflerinden alalım. Böylece büyük bir dönüşümün, rahatlamanın, sosyo-ekonomik düzelmesinin vesilesi olalım. Çok mu zor?”

Başkan Uysal’ın önerisi kadın kooperatifleri ve Muratpaşa Kent Meydanı’nı dolduran binler tarafından ayakta alkışlanırken festivalin açılış gecesi Leman Sam konseriyle devam etti. Leman Sam, klasik haline gelen ‘İlla’ parçasıyla konseri açarken meydanı dolduranların 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlamayı da ihmal etmedi.

Dünya barış günü için söylediler

Gecede, ayrıca, Başkan Uysal, Leman Sam’a teşekkür çiçeği takdim ederken Türkiye’nin farklı noktalarından gelerek festivale katılan kooperatifin üyeleri bir sürprize imza attı. Bazıları yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan kadınlar, Başkan Uysal ve Leman Sam’la birlikte, 1 Eylül Dünya Barış Günü için sahnede ‘Sev kardeşim’ isimli şarkıyı seslendirdi.