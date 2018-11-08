Uysal: "Kırcami'de umutlar boşa çıkmayacak, geri dönüş yok "

Asıl mağdur onlardır ama biz de 4 yıllık emeğimiz dolayısıyla mağduruz. Bunu sonuna kadar zorlayacağız ve mücadelemizi vereceğiz” diye konuştu.

Antalya'da özel bir TV kanalında Antalya 2'nci İdare Mahkemesi kararlarıyla imar planları iptal edilen Kırcami'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Uysal, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan mahallerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını içeren Kırcami planlarının yüzde 50'sii tamamlanmış bir noktada devraldıklarını söyledi. Seçim sürecinde bölgenin planlamasına ilişkin “İlk iş” dediğini aktaran Başkan Uysal, teknik ekiple 1.5 ay geceler boyu süren çalışmalar sonucunda taslak planları tamamladıklarını söyledi. 2014 Mayıs'ında taslak planı muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, derneklerin görüşlerine açtıklarını belirten Başkan Uysal, Aralık 2014'te planlarını uygun bulunup Mayıs 2015'te de kesinleştiğini söyledi.

İkinci hamle

Gerek Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan 25 bin ve 5 bin ölçekli planlara gerekse bin ölçekli planlara Şehir Plancıları Odası'nca davalar açıldığını aktaran Başkan Uysal, bu davalarda plan aleyhine bilirkişi raporları ortaya çıkınca ikinci bir hamle daha yaptıklarını anlattı. Bilirkişi raporlarındaki eleştirileri davalar sonuçlanmadan plan revizyonlarıyla karşılama yoluna gittiklerini belirten Başkan Uysal, böylece alınan yeni plan kararlarıyla hem eleştirileri karşılamayı hem de davaların düşerek planlarının engellemez bir noktada kalmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

"İşbirlikleri kurduk"

Bu sürecin Büyükşehir Belediyesi'yle işbirliği içinde yürütüldüğünün altını çizen Başkan Uysal, “Bu teklifimizi Büyükşehir Belediyesi'ne götürdük. Büyük oranda kabul gördü. 3 defa bu tip durumları atlattık. Revizyon imar planı çıkardık, devam ettik” dedi. Sürecin devamında Muratpaşa Belediyesi olarak parselasyon çalışmasına başladıklarını kaydeden Başkan Uysal, tapu yüzölçümü ile hesap yüzölçümü arasında çıkan farktan dolayı bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'yle ortak bir çalışma başlattıklarını söyledi. Yüzölçümü farklarını giderilmesi amacıyla Muratpaşa Belediyesi ve ilgili müdürlüğün ortak bir çalışma başlattığını kaydeden Başkan Uysal, Ocak 2017'de başlayan çalışmalarının yılsonuna doğru kesinleştiğini belirtti.

"Plandan geri dönüş yok"

Bölgenin parselasyonuna ilişkin de sürecin tamamlandığını, Aspendos Bulvarı'nın güney bölgesinin dosyasının 1 Kasım'da tescil işlemlerini başlatılması için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne gönderildiğini, bulvarın kuzeyinde kalan bölgenin parselasyon dosyasının ise 5 Kasım'da Büyükşehir Belediyesi'nde Muratpaşa Belediyesi'ne gönderildiğini belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Plan sürecinin geri dönüşü olmayacağına inanıyorum. Eminim. İlerleyeceğiz. Çok büyük fedakarlıklar oldu. Bir planı hazırlamak kolay değil. 13 bin komşumuzun hissesi var. Planı şeffaf bir şekilde, hiç aracı sokmadan hazırladık. Suistimale meydan vermeden hazırladık. Hazırladığımız plan ilk etapta sadece 600 komşumuzun itirazına uğradı. İkinci aşamada 60'a düştü. Her plan eleştirilir. Elimizde olmayan yasal nedenlerle bölünmeler vardı. Ama yasal çerçevede en iyisini yapmaya gayret ettik. 4 yıl boyunca hem ben hem teknik ekibim hem de belediye meclis üyelerimiz bununla yaşadık. 15 aşamalı bir planlama sürecini 14'üncü aşamaya kadar da getirdik.”

"Mücadele eden biziz"

Bunu aynı zamanda siyaset üstü bir anlayışla, işbirlikleri kurarak yaptıklarına dikkat çeken Başkan Uysal, “Ancak sonuçta binlik ve 18 uygulamasını biz yaptık. 4 yıldır boğuşan, mücadele eden her aşamada bütün güçlükleri göğüsleyen, karşılayan, her aşamayı dolu dolu yaşayan biziz. Öyle anlar geldi ki 3 gün kaybetmeyelim diye akşam meclisi koyduk” dedi.

"Eksik inceleme, acele karar"

Süreci bu kadar hassas yürütürken, yaz aylarında heyeti tamamen değişen Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin bilirkişi raporlarının eleştirileri karşılayacak revizyon plan yapılmasına imkan tanımadan iptal kararı aldığını belirten Başkan Uysal, “Üzüldük. Yargı kararlarını eleştirmek istemiyoruz. Ben bir hukukçuyum. Yargı kararlarını temyiz dilekçem kadar eleştiririm. Kalanı vicdana ve Allah'a havale ederim” diye konuştu. Başkan Uysal, 3 hakimli bir mahkemenin tüm heyeti değişmişken böylesine hayati bir konuda bilirkişi raporunun doğruluğu yanlışlığı tartışılmadan, yeni bir keşif yapılıp yapılmaması üzerinde durulmadan böylesine önemli, dramatik ve ciddi bir konuda eksik incelemeyle acele karar verildiğini söyledi.

İstinaf sürecinden olumlu sonuç alınacağına inandığını belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz aşamalar, verdiğimiz emekler, Kırcami halkının umutları boşa çıkmayacaktır. Bu mücadeleyi, hep beraber en sıkı şekilde vermeye devam edeceğiz. Yanlış kararının, tıpkı yanlış hesabın Bağdat'tan döndüğü gibi, istinaftan döneceğine inanıyorum. Ancak alamazsak isek 25 bin ve 5 bin ölçekli revizyon imar planlarının Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirmek durumundayız. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Şunun da altını çizmemiz gerekiyor; Kırcami halkı çok zorlandı, çok uğraştı ama bu plan kargaşasından yararlanmak isteyen, ucuza arazi kapatmak isteyen insanlar olduğunu duyuyoruz. Komşularımızın kafasını karıştırmak isteyen insanlar olduğunu duyuyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Ne olursa olsun. Bu karar olur, revizyon imar planı olur, temyize gideriz. Bizim emeğimizin, Kırcamililerin haklarını geri dönüşü yok. Asıl mağdur onlardır ama biz de 4 yıllık emeğimiz dolayısıyla mağduruz. Bunu sonuna kadar zorlayacağız ve mücadelemizi vereceğiz.”