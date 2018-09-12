Uysal, Muharrem orucu iftarına katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muharrem orucu iftarında “Sizlerle birlikte Muratpaşa'mızda yüksek bir insanlık değeri ortalaması, barışçı bir dünya, kardeşçe, bütün insanlarını eşit sevgi ve saygı içinde yaşadığı bir ortam için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş veli Kültür Merkezi'nde Muharrem ayı dolayısıyla iftar yemeği düzenledi. Çok sayıda mahalle sakinin bir araya geldiği iftara Başkan Uysal, belediye meclis üyeleriyle birlikte katıldı.

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, 280 metrekare genişliğinde cem salonu, 150 kişilik konferans salonuna sahip Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nin Muratpaşa'da hayata geçirilen yerel yönetim anlayışının temel merkezlerinden olduğunu söyledi. Merkezde çocukların ve kadınlarının kendini geliştirirken, insanların da arınacağını belirten Başkan Uysal, “Ayrıca, burada ibadet de yapılacak. Hepsi bütün ve bu binanın amaçları içinde” dedi. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sizlerle birlikte Muratpaşa'mızda yüksek bir insanlık değeri ortalaması, barışçı bir dünya, kardeşçe, bütün insanlarını eşit sevgi ve saygı içinde yaşadığı bir ortam için mücadele ediyoruz. Muratpaşa'mızda böyle bir yerel yönetim anlayışının ortaya koyuyoruz. Bunun taraftarları, bütün Muratpaşa'da, insanlıktan, iyilikten güzellikten, sevgiden, saygıdan, eşitlikten, adaletten, özgürlükten yana olan bütün insanlar. Bir tarafta ise insanların canına kast eden, insanları ayıran, ayrım gözeten, insanı insandan üstün ya da aşağıda gören anlayışlar var. O anlayışlara karşı, hep beraber, insanlık yolunda mücadelemizi veriyoruz. Bu kültür merkezimiz, bu mücadelenin temel direklerinden bir tanesidir. Bir mücadeleyi imar alanında veriyoruz. Bir mücadeleyi yollarımızı açarken veriyoruz. Bir mücadeleyi genel olarak şehirde temiz bir kamu yaşantısını ortaya koyarken veriyoruz”