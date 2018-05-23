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23 Mayıs 2018 12:42

Uysal, Muhtarları ağırladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Muhtarlar Derneği’nin yeni yönetim kurulunu ağırladı.

Uysal, Muhtarları ağırladı

23 Mayıs 2018 12:42


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatinde yılın 21’inci buluşmasını gerçekleştirdi. Başkan Uysal, her çarşamba olduğu gibi mesaisine saat 08.15’te belediye fuayesinde yer alan Turunç Masa’da başladı. Yolu ilk kez bir çarşamba günü belediyeye düşen Muratpaşa sakinleri, fuayede Başkan Uysal’ı görmenin şaşkınlığını yaşarken Başkan Uysal, Turunç Masa’da komşularıyla değişen Muratpaşa’yı konuştu, önerileri dinledi, sorunlara birlikte çözüm aradı.


Ümit Uysal’ın bu haftaki konukları arasında geçen hafta yaptığı genel kurulla yeni yönetimini belirleyen Muratpaşa Muhtarlar Derneği vardı.


Ahmet Akcan başkanlığında Zerdalilik Muhtarı İhsan Karaöz, Yıldız Muhtarı Süleyman Karakuş, Mehmetçik Muhtarı Adnan Çetin, Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, Fener Muhtarı Mehmet Çakır ve Kılınçaslan Muhtarı Ali Kahraman’dan oluşan yeni yönetim kurulu, Başkan Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Akcan, Başkan Uysal’a başarılı çalışmaları nedeniyle ve muhtarlarla kurduğu iş birliği dolayısıyla teşekkürlerini dile getirdi.


Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini belirten Başkan Uysal, Muratpaşa’yı ortak akılla yönetmekte ısrarcı olduklarını belirterek, “Muhtarlarımız bu anlayış içinde en özel yeri sahip” dedi.




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