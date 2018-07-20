Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 11:08

Uysal: “Mutlu bir Muratpaşa’da yaşıyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Pamfilya ruhuyla hep bir arada mutlu bir Muratpaşa’da yaşıyoruz” dedi.

Uysal: “Mutlu bir Muratpaşa’da yaşıyoruz”

20 Temmuz 2018 11:08


Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette Mercan, 2017 yılında resmi kuruluş çalışmalarını tamamlayan dernek hakkında Başkan Uysal’a bilgi verdi. Derneklerinin Ukrayna halk şarkıları söyleyen bir koro etrafında bir araya gelmeleriyle kurulduğunu belirten Mercan, geçen yıl kasım ayında açılış konserini yaptıklarını sözlerine ekledi.


Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, Anadolu topraklarında binlerce yıldır kardeşliğin, dostluğun, sevgi ve saygının paylaşıldığını belirtti. Başkan Uysal, “Yaşadığımız bu coğrafya geçmişte ‘Değişik kültür ve topluluklardan gelen insanların barış içinde mutlu yaşadığı yer’ anlamasına gelen Pamfilya olarak biliniyordu. Muratpaşa’da bu Pamfilya ruhunu sürdürüyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin tüm renkleri ortak paydamız Muratpaşa’da gönüllerini buluşturmuş durumda. Pamfilya ruhuyla hep bir arada mutlu bir Muratpaşa’da yaşıyoruz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç