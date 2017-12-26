Uysal, Peyzaj Mimarlarını ağırladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı Keziban Arıcan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette Başkan Uysal, peyzaj projeleri olmadan bir kenti düşünmenin mümkün olmadığını söyledi. Bina projeleri kadar peyzaj projelerinin de önemli olduğunu ve bunun kent kalitesiyle yakından ilgili olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Hep beraber, daha güzel bir Antalya için çalışmalıyız” dedi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak kent peyzajını oluşturan kent mobilyalarından bitki ve fidanlara ‘üreten belediye’ dönemine geçtiklerini söyledi. 38 mahallede 265 bin 700 metrekare genişliğe sahip yeni park alanını Antalya’ya kazandırıldığını belirten Başkan Uysal, “Bununla birlikte, Ermenek Mahallesi’nde bulunan bitki üretim tesisimizi de 40 dönümlük bir alana genişleterek önemli bir kapasite artışı sağladık. 10 dönümü kapalı üretim yapılan tesisimizde yaklaşık 10 milyon mevsimlik çiçek ve çalı grubu bitki üretimi yapabiliyoruz” diye konuştu.