Uysal, pişi pişirdi kitabını imzaladı

Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Finike ilçe başkanlığının CHP milletvekilleri, milletvekili adayları, il yönetim kurulu üyeleri ve farklı siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerini temsilcilerini ve ilçe sakinlerini buluşturduğu kahvaltıya katıldı.

İlçe Başkanı Okan Tanır ve Kadın Kolları Başkanı Hülya Tutal’ın ev sahipliğini yaptığı kahvaltıda Başkan Uysal, önce kadınlarla pişi yaptı. Konuşmalarla devam eden etkinlikte Başkan Uysal, öykü kitabı ‘Lavinya’nın Aşkla İmtihanı’nı okurları için imzaladı. Başkan Uysal, kitabın satışından elde edilecek gelirin Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlanacağı söyledi.