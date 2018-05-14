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14 Mayıs 2018 14:43

Uysal, pişi pişirdi kitabını imzaladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin Finike ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlarla pişi pişirdi ardından öykü kitabı Lavinya’nın Aşkla İmtihanı’nı imzaladı.

Uysal, pişi pişirdi kitabını imzaladı

14 Mayıs 2018 14:43


Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Finike ilçe başkanlığının CHP milletvekilleri, milletvekili adayları, il yönetim kurulu üyeleri ve farklı siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerini temsilcilerini ve ilçe sakinlerini buluşturduğu kahvaltıya katıldı.


İlçe Başkanı Okan Tanır ve Kadın Kolları Başkanı Hülya Tutal’ın ev sahipliğini yaptığı kahvaltıda Başkan Uysal, önce kadınlarla pişi yaptı. Konuşmalarla devam eden etkinlikte Başkan Uysal, öykü kitabı ‘Lavinya’nın Aşkla İmtihanı’nı okurları için imzaladı. Başkan Uysal, kitabın satışından elde edilecek gelirin Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlanacağı söyledi.




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