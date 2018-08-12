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12 Ağustos 2018 11:28

Uysal, Rusları Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet etti

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivali’nde, Rusları, Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Antalya’ya gelen her konuğumuz Kaleiçi’ni, Hadrianus Kapısı’nı, Yivli Minare’yi, Kesik Minare’yi, tüm tarihi eserleri mutlaka görmeli” dedi.

Uysal, Rusları Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet etti

12 Ağustos 2018 11:28



Moskova’da Krasnaya Presnya Parkı’nda bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Festivali’ne katılan Başkan Uysal, Antalya’nın tarihi yerlerini anlatıyor. Uysal, Rus konuklara, Hadrianus Kapısı’nı tanıtıp, Antalya’yı ziyaretlerinde bu yerleri mutlaka görmeleri gerektiğini söyledi. Hadrianus Kapısı’nın, M.S. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrian adına yapıldığını ve Antalya’da en iyi korunmuş tarihi eserlerden biri olduğunu belirten Başkan Uysal, “Antalya’ya turist olarak gelen her konuğumuz Kaleiçi’ni, Üçkapılar, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen Yivli Minare ve Kesik Minare gibi tarihi eserlerin tamamını görmeli” diye konuştu.




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