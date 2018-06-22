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22 Haziran 2018 11:18

Uysal, Serik Sanayi esnafı ile buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Serik Sanayi Sitesi esnafı ile buluştu.

Uysal, Serik Sanayi esnafı ile buluştu

22 Haziran 2018 11:18


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimleri dolayısıyla partisinin düzenlediği programla Serik Sanayi Sitesi’nde vatandaşlarla biraraya geldi.


Başkan Uysal, Türkiye’nin birçok alanında değişim ihtiyacının kendisini acil şekilde hissettirirken tarımda ve turizmde acil bir planlamaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Serik’in Antalya’nın en önemli tarım ve turizm merkezlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, “Bizim artık, her sene ne ekeceğimizi planlamaya insanlarımıza söylemeye ve fiyat garantisi vermeye ihtiyacımız var. 12 ay turizme ihtiyacımız var. Antalya, 12 ay turizm yapmaya ve ekmek yemeye uygun. Bunlarını hepsi yapılabilir. Ciddi ol, yaparsın” diye konuştu.


İşte Muratpaşa Belediyesi’nin genel kamu yönetiminden 1 kuruş fazla almadan hizmette herkese parmak ısırttığını belirten Başkan Uysal, bunun ancak düzgün bir planlama, üretim, milletin her kuruşuna titizlenen bakış açısı ve ekonomik alışverişle mümkün olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Bir de niyetinin halis olması, azmin ve kararlılığının olması lazım. İşte Türkiye’ye de böyle bir elin değmesi, bir köylü çocuğunun elinin değmesi lazım. Traktörü, mazotu bilen, ürünü bilen, hasadı bilen, sabah erken kalkmayı bilen bir köylü çocuğu aday. Bu alnından ter damlayanlar için bulunmaz fırsattır. Alın teri dökenler bunu anlar. Alın teri dökenler alın teri dökenlere oy versin. Türkiye’miz ancak böyle gelişecek, güzelleşecek.”




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