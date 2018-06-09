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09 Haziran 2018 11:00

Uysal: “Tapudan önce son dönemeç”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka, Topçular ve Mehmetçik Mahallelerinin buluştuğu iftarda, Aspendos Bulvarı güneyinde kalan bölgenin parselasyon planlarının onay için Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildiğini söyledi.

Uysal: “Tapudan önce son dönemeç”

09 Haziran 2018 11:00


Muratpaşa Belediyesi’nin 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kurduğu iftar sofrası bu kez Doğuyaka, Topçular ve Mehmetçik Mahallelerini buluşturdu. Doğuyaka Muhtarı Kemalettin Uluçay, Mehmetçik Muhtarı Adnan Çetin ve Topçular Muhtarı Nazif Alp’la birlikte çok sayıda mahalleli iftarda yer aldı.


Başkan Uysal, iftarda, 3 mahallenin de parçası olduğu Kırcami imar planlamasıyla ilgi son süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Kırcami planlarının 15 aşamalı bir süreç olduğunun altını çizen Başkan Uysal, artık tapu ve kadastro öncesi son aşamaya gelindiği söyledi.


Aspendos Bulvarı güneyinde kalan bölgenin parselasyon planlarının, tüm itirazlar sonuçlandırılmış olarak, onay için Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildiğini belirten Başkan Uysal, “Ondan sonra tek bir askı süreci kalıyor. Sonrası kadastro ve tapu” dedi.




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