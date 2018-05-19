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19 Mayıs 2018 11:54

Uysal, Yenigün Mahallesi’nde iftara katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yenigün Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Uysal, Yenigün Mahallesi’nde iftara katıldı

19 Mayıs 2018 11:54


Teneffüs Park’ın çocuklar içi hazırladığı birbirinden renkli oyunlarla başlayan iftar programında dualar eşliğinde oruçlar açıldı.


Yenigün Mahallesi’nin Muratpaşa’nın en kalabalık yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Uysal, mahallede asfalt çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi. Başkan Uysal, “Sizlerin vergilerinin her kuruşuna özenerek Yenigün’ü sokak sokak 30 yıl ömürlü sıcak asfaltla kapladık” diye konuştu.


Bu çalışmayı mümkün kılanın Muratpaşa sakinlerini vergileriyle oluşan belediye bütçesi üzerine gösterilen titizlik olduğunu belirten Başkan Uysal, “Değilse bu kadar asfaltı yapamazdık. Yarısı yamalı, yarısı kırık, yarısı vasat kalırdı” dedi.


Asfalttan çöp konteynerine, parklarda kullanılan çiçeklere ve fidanlara Muratpaşa’nın kendi üretimi olduğunu belirten Başkan Uysal, “Tüm bunları Muratpaşa halkı vergileriyle kendisi üretiyor” dedi.




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