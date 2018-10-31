Uysal'a Kıdemli kent sakinlerinden sürpriz

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın her Çarşamba düzenlendiği ‘randevusuz görüşme' saatinde Yaşlı Evi üyesi kıdemli kent sakinleri sürpriz yaptı. Atatürk tişörtleriyle Başkan Uysal'ı ziyarete gelen yaşlılar belediye fuayesinde Erik Dalı oynadı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın her çarşamba düzenlendiği randevusuz görüşme saatinde Ekim ayının son buluşması geride kaldı. Güne saat 08.15 gösterdiğinde belediye fuayesinde yer alan Turunç Masa'da mesaiye başlayan Başkan Uysal, Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen vatandaşlarla yüz yüze görüştü. Turunç Masa'da randevusuz görüşme saatinin bu haftaki sürprizi ise 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü'nde, hastalığa dikkat çekmek için Kapalı Yol'da ‘Erik Dalı' oynayan Yaşlı Evi üyesi kıdemli kent sakinleri oldu.

Atatürk tişörtleriyle Muratpaşa Belediyesi'ne gelen kıdemli kent sakinleri, fuayede Erik Dalı ve ardından Harmandalı zeybeği oynarken finalde Türk bayrağı açtılar. Muratpaşa Belediyesi'nin bugün sayıları 3 olan Yaşlı Evlerinden gelen kıdemli kent sakinleri, çalışmaları dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti. Kıdemli kent sakinleri, Yaşlı Evlerinin hayatlarına büyük bir dokunuş olduğunu ve kendi yaş gruplarının alışılagelmiş rutinlerini tamamen değiştirdiğini anlattı.

Başkan Uysal ise 21 Eylül'de çok istemesine rağmen etkinlikte olamadığını belirterek kıdemli kent sakinlerini tebrik etti. Muratpaşa'da çocuklardan gençlere, yaşlılara, kadınlara tüm toplumsal gruplarla yan yana, gönül gönle olduklarını belirten Başkan Uysal, Yaşlı Evlerinin de bu birliktelik içinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.