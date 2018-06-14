Uysal’dan eşitlik ve adalet vurgusu

Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ın son iftar sofrasını Sedir Mahallesi’nde kurdu. Kapalı pazar yerinde düzenlenen iftara mahalle sakinlerinin ilgisi yoğundu.

Aynı zamanda Antalya’nın ilk ve tek oyun evine sahip pazar yerinde iftar programı Teneffüs Park’ın çocuklar için hazırladığı birbirinden renkli gösterilerle başladı. Belediye Meclis üyelerinin eşlik ettiği Başkan Uysal da mahalleliyle selamlaşıp sıraya girdi ve iftar yemeğini aldı.

Başkan Uysal iftarın ardından, Muratpaşa’da bu ramazan ayının daha, iftar sofralarında sevgi, saygı ve dayanışmayı paylaşarak geçtiğini söyledi. “Muratpaşa’da bütün insanlarımıza elimizi eşit ve adaletli uzatmaya azmettik, ant içtik” diyen Başkan Uysal, “Hiçbir komşumuz sahipsiz kalmasın diye çalışıyoruz. Milli bayramlarımız, dini bayramlarımız, bütün özel günlerde on binlerce komşumuzla yan yana omuz omzayız. Ramazan ayı boyunca her akşam ifade ettiğim gibi, ‘Gel kim olursan gel’ diyen Mevlana’nın, ‘Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz’ diyen Yunus Emre’nin, ‘Bir olalım, iri olalım diri olalım’ diyen Hacı Bektaş Veli’nin, ‘Yurtta barış dünyada barış’ diyen ‘Sadece millet için çalışınız’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeyiz ve hep öyle kalacağız.”

Konuşmasının ardından Sedir Muhtarı Hasan Kahraman, Başkan Uysal’a mahallesine hizmetlerden dolayı teşekkür çiçeği takdim etti.

Muratpaşa Belediyesi, bu Ramazan ayında da geleneğini bozmadı ve ilçenin farklı noktalarında 27 iftar programı düzenlendi. Bu iftarlarda 56 mahalle biraraya geldi. Başkan Uysal, bu iftarlarda 60 binin üzerinde komşusuyla buluştu. İftar yemeklerinin hazırlığında 8.4 ton tavuk eti, 1.5 ton mercimek, 3 ton pirinç ve 1.5 ton irmik kullanıldı. Sadece soğuk sıkma zeytinyağı ve tereyağıyla hazırlanan iftar yemekleri için 1620 litre zeytinyağı, 930 kilogram da tereyağı kullanıldı.