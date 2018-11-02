Uysal'dan mahkemenin Kırcami kararına tepki

Muratapaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa İlçesi'nde 30 yılı aşkındır çözülemeyen Kırcami planlarının mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Yıllardır kangren olmuş bir sorunun çözümü olan planın iptali kararı, eksik ve yetersiz inceleme ile hazırlanan tek bilirkişi raporuna dayanılarak, apar topar verilmiştir. Her iki dosyada da hukuki mücadelemiz sürecektir.” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya 2. İdare Mahkemesi tarafından Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanmış olan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Kırcami Bölgesi İmar Planlarının iptal edilmesine tepki gösterdi. Uysal yazılı bir açıklama yaparal, “ Bu iptal kararına bağlı olarak, maalesef; dört yıldır büyük uğraş ve özveriyle hazırladığımız 1/1000'lik uygulama imar ve parselasyon planlarımız da dayanaksız kaldı ve iptal edildi. İptal kararı veren Mahkemenin başkanı dahil 3 hakiminin birden değişmesi ardından bilirkişi raporuna itirazlarımız yok sayılarak, yeni bir keşif yapılmadan ve ek bilirkişi raporu alınmadan alelacele karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“Hukuki mücadelemiz sürecek”

Uysal açıklamanın devamında ise, “ Kentin ortak aklını yansıtan, büyük uğraş ve özveriyle hazırladığımız 1/1000'lik uygulama imar ve parselasyon planlarımız, tek bir bilirkişi incelemesi ile yok sayılmaya çalışılmaktadır. Yıllardır kangren olmuş bir sorunun çözümü olan planın iptali kararı, eksik ve yetersiz inceleme ile hazırlanan tek bilirkişi raporuna dayanılarak, apar topar verilmiştir. Hem 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hem de üst ölçekli 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Kırcami Bölgesi İmar Planlarının iptali kararları için hukuki süreç henüz tamamlanmadı. Her iki dosyada da hukuki mücadelemiz sürecektir.” dedi.

İptal kararına itiraz edeceklerini belirten Uysal, “ İptal kararına, Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz edeceğiz. Aynı zamanda; iptal kararına karşı Yürütmeyi Durdurma talep edeceğiz. Ayrıca; bugüne kadar gelen plan hazırlama sürecinde olduğu gibi ihtiyaç halinde yapılacak, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon planlarının hazırlanması sürecinde de işbirliği arayışımız ve mücadelemiz devam edecektir.” dedi.