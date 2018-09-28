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Uyuşturucu için camilerden musluk çalan 2 kişi yakalandı

Antalya’da uyuşturucu madde almak için 10 caminin musluklarını çalan 2 kişi yakalandı.

Antalya'da uyuşturucu madde almak için 10 caminin musluklarını çalan 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde son zamanlarda camilerden özellikle musluk hırsızlığının artması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandığı motosikleti tespit eden polis, zanlıların hırsızlık suçundan aranan A.D. ile H.Ö. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Öte yandan şahısların 10 camiden çaldıkları muslukları, uyuşturucu madde almak için bir hurdacıya sattıkları belirtildi.

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