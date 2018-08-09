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09 Ağustos 2018 11:38

Uyuşturucu operasyonda 1 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın ormanlık alana düzenlediği operasyonda 235 kilogram esrar ile ekili vaziyette 22 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonda 1 tutuklama

09 Ağustos 2018 11:38

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.


Alanya’nın Hacımehmetli Mahallesi Köprü Yaylası’ndaki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiğinin bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Belirlenen yere operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık araziye ekili vaziyette 22 bin 400 kök Hint keneviriyle kurutulmaya bırakılmış halde 235 kilogram esrar ele geçirdi. Ekipler uyuşturuculara imha etmek üzere el koyarken, uyuşturucuları yetiştirdiği belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda uyuşturucu tacirlerinin Süleyman S. (68) ile oğlu Zafer S. (22) olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman S. serbest kalırken, oğlu Zafer S. ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.




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