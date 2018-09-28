Uyuşturucu operasyonunda 2 kadın gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 975 gram esrar ele geçirirken, olayla ilgili 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Kübra A.(31) ve Nesrin T. (66) isimli şüphelilerde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucuyu Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde üzerindeki bir iş yerinde sakladığını tespit etti. Yapılan teknik ve fizik takip sonrası dün sabah saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kanepenin içine gizlenmiş bez çuval içerisinde 978 gram esrar ele geçirirken, olayla ilgili Kübra A.(31) ve Nesrin T. (66) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.