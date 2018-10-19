Uyuşturucu satın almak için 4 evi soydular, motosiklet çaldılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı mahalledeki 4 evden hırsızlık ve motosiklet çaldığı iddia edilen 3 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptıklarını itiraf eden 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı, Türkler ve Payallar Mahallerindeki 5 ayrı evden televizyon, 500 dolar, 180 TL, 2 altın küpe, 1 altın kolye ile motosiklet çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayının olduğu adresleri incelemeye alan ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık şüphelilerinin İsmail A. (23), C.G. (18) ve Y.Ç. (16) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen ekipler, İsmail A. C.G.' ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı.

Uyuşturucu satın almak için hırsızlık yapmışlar

Gözaltına alınan şüpheliler suçunu itiraf ederek uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptıklarını iddia etti. Evlerden aldıkları paraya ve aldıkları eşya satarak uyuşturucu alan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.G. ve Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İsmail A. ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerden ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.