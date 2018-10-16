İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından ele geçirilen 18 kilogram esrar olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından ele geçirilen 18 kilogram esrar olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.


Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, geçen sene Mahmutseydi Mahallesi'ndeki bir eve yaptığı baskında 18 kilo esrar maddesi ele geçirmiş, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması ve fiziki takibi sonrası eş zamanlı operasyonla Mustafa D., Konaklı Mahallesi'nde Okan B. ise Oba Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan Mustafa D. ve Okan B. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.