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08 Eylül 2018 12:36

Uyuşturucu taciri tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 13 kök Hint keneviri ile 2 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu taciri tutuklandı

08 Eylül 2018 12:36


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ahmet C.’nin Mahmutlar Mahallesi’ndeki iki ayrı adresinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Dün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler Ahmet C.’yi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda saksı içerisine ekili 13 kök Hint keneviri ve 2 kilo 800 gram esrar ele geçirdi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet C., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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