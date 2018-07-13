Uyuşturucu tacirine 14 yıl hapis

Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’ndeki bir evde esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 28 Mart’ta saat 23.45 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, saksıya ekili halde 42 kök Hint keneviri, bir kısmı satışa hazır paketlenmiş 240 gram esrar ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Olay sırasında evde bulunan Uğur E. (39), isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur E., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben bu maddeyi içmek için yetiştirdim"

Tutuklu yargılanan sanık Uğur E. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşına çıktı. Sanık Uğur E. savunmasında, "Ele geçirilen esrar maddesi bana aittir. Ben bu maddeyi içmek için yetiştirdim. Satmak gibi bir niyetim yoktu. Ben bu maddeyi 22-23 senedir kullanıyorum. Bağımlısıyım. Hassas teraziyi de günlük miktar belirlemek ve bu miktarı aşmamak için kullanıyordum. Bu sebeple küçük parçalara da ayırmıştım. Pişmanım" diyerek beraatini talep etti. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Uğur E’yi ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 14 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çaptırdı. Duruşmanın ardından Uğur E. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.