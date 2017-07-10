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10 Temmuz 2017 16:53

Uyuşturucu tacirleri jandarmadan kaçamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın uyuşturucu madde imal ile uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirleri jandarmadan kaçamadı

10 Temmuz 2017 16:53


Antalya Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Alanya merkez, Konaklı, İncekum, Avsallar ve Okurcalar mahallelerinde uyuşturucu madde imal ile uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli O.D. (27), M.D. (26), E.B. (35), M.U. (31), M.E. (27) ve M.Ç.Y. (25) uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından gözaltına alınırken, M.T.(24) isimli kişinin arandığı öğrenildi. Aynı operasyon kapsamında 25 kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanımı gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.


Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise satışa hazır halde gazeteye sarılmış 46 adet uyuşturucu, bir miktar esrar ile ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 23 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği öne sürülen 3 bin 945 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ayrıca uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında teknik takibe takılan bir şüphelinin yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığının tespiti üzerine 4’ü yabancı uyruklu kadın ve ikisi erkek 6 kişi gözaltına alındı. Yabancılar sınır dışı edilirken, diğer şüpheliler hakkında ise adli soruşturma açıldı.




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