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11 Temmuz 2017 10:03

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın uyuşturucu madde imal edenlere ile uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

11 Temmuz 2017 10:03


Antalya Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Alanya merkez, Konaklı, İncekum, Avsallar ve Okurcalar mahallelerinde uyuşturucu madde imal edenlere ile uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli O.D. (27), M.D. (26), E.B. (35), M.U. (31), M.E. (27) ve M.Ç.Y. (25) adreslerinde gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise satışa hazır halde gazeteye sarılmış 46 adet uyuşturucu, bir miktar esrar ile ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 23 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği öne sürülen 3 bin 945 lira para ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca aynı operasyon kapsamında M.T.(24), isimli kişinin arandığı öğrenildi.




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