Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Alanya’nın farkı mahalle ve sokaklarında uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, M.K. ve M.Y.’nin eroin satışı yaptığını tespit etti. Tespit üzerine önceki akşam saatlerinde şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler M.K. ve M.Y.’yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 5 paket halinde 1,70 gram eroin ile 1 adet enjektör ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve M.Y. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.